Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs Çiftçiler Günü mesajı
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik etti.
Kendi kendimize yeterli olabilmenin teminatı olan, emeğin, üretmenin, alın terinin mesleğini icra eden tüm çiftçi kardeşlerimin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2022
20 yılda 464 milyar lira destekte bulunduğumuz çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/h7fEsuUzq9
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