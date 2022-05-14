Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs Çiftçiler Günü mesajı

Kendi kendimize yeterli olabilmenin teminatı olan, emeğin, üretmenin, alın terinin mesleğini icra eden tüm çiftçi kardeşlerimin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum.



20 yılda 464 milyar lira destekte bulunduğumuz çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/h7fEsuUzq9