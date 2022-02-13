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13 Şubat 2022 Pazar 15:28:00 - Güncelleme:13 Şubat 2022 Pazar 15:29:00

Başkan Erdoğan'dan 13 Şubat Dünya Radyo Günü paylaşımı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Dünya Radyo Günü nedeniyle sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan "Günün her saatinde, hayatın her alanında, memleketimizin her köşesinde milyonlarca insanımıza hizmet sağlayan radyo camiamızın ve radyo emekçisi kardeşlerimin 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, radyo camiası ve radyo çalışanlarının Dünya Radyo Günü'nü kutladı.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günün her saatinde, hayatın her alanında, memleketimizin her köşesinde milyonlarca insanımıza hizmet sağlayan radyo camiamızın ve radyo emekçisi kardeşlerimin 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan paylaşımında, Çamlıca Kulesi'nin yer aldığı bir görsele de yer verdi.

Etiketler : Başkan Erdoğan Dünya Radyo Günü Çamlıca Kulesi
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