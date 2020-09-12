Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül paylaşımı: Milletin üzerinde bir güç görmedik, tanımadık

Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül paylaşımı: Milletin üzerinde bir güç görmedik, tanımadık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletin üzerinde bir güç görmedik, tanımadık" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından video paylaştı.

Paylaştığı videoda Erdoğan'ın, "Biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık" ifadeleri yer alıyor.