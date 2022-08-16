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16 Ağustos 2022 Salı 09:30:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 09:30:00

Başkan Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Canan Kaftancıoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan'ın avukatları, Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Canan Kaftancıoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberlerin incelenmesinde, İstanbul Planlama Ajansı merkezinde 12 Ağustos'ta gerçekleşen toplantıda, Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı konuşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği söz ve beyanların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında kalan ifadeler olduğu tespiti üzerine hakarete geçti.

Başsavcılık, şüpheli Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Cumhurbaşkanı hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Kaftancıoğlu'nun 12 Ağustos'taki toplantıda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küçük düşürücü, aşağılayıcı ve hukuk düzeni tarafından hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir üslup ile yüz kızartıcı ifadeler kullanmak suretiyle onur, şeref ve haysiyetini zedelediği ve ağır hakaretler ile kişilik haklarını ihlal ettiği ifade edildi.

Dilekçede, "Şüpheli hiçbir ahlaki ve toplumsal değerle bağdaşmayacak şekildeki ifadelerle müvekkilime alenen hakaret etmiş ve bu hakaretleri basın yoluyla yapması sebebiyle suçun nitelikli hali sübut bulmuştur." ifadesine yer verilerek, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan cezalandırılması istendi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan canan kaftancıoğlu cumhuriyet başsavcılığı soruşturma
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