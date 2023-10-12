Başkan Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Başkan Erdoğan'a mazbatası takdim edildi.
AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mazbatası takdim edildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'a mazbatasının takdim edildiği ana ilişkin fotoğrafa yer verdi.
Kandemir paylaşımında şunları kaydetti:
"7 Ekim Cumartesi günü büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, delegelerimizin oylarının tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen, AK Partimizin kurucu mimarı, Büyük Türkiye vizyonunun taşıyıcısı, arkasından yol yürümekten onur duyduğumuz, liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mazbatasını takdim ettik. Liderimizin öncülüğünde daha nice başarılara inşallah."
7 Ekim Cumartesi günü büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, delegelerimizin oylarının tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen, AK Partimizin kurucu mimarı, Büyük Türkiye vizyonunun taşıyıcısı, arkasından yol yürümekten... pic.twitter.com/KCI5ZLaHAT— Erkan Kandemir (@erkankandemir) October 12, 2023
- Ürdün'den Gazze içim acil insani koridor çağrısı
- ABD başkanlığına Türk gazeteci aday oldu
- Başkan Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
- ABD'den İsrail'e önkoşulsuz askeri destek mesajı
- Başkan Erdoğan'dan ABD'ye uçak gemisi tepkisi... "Senin ne işin var orada?"
- Gazze sınırında tank hareketliliği: İsrail öbüslerle vuruyor