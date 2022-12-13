VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Benden daha çok esprililer"
Memleket sevdası
6 yaşındaki çocuğa istismar olayında yeni gelişme! Tutuklama talep edildi
Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 görevliye 6'şar yıl hapis istemi
Akdeniz, İç Anadolu, Bolu ve Düzce için sağanak uyarısı
Balkan ülkelerine ihracat 11 ayda 19 milyar dolara dayandı
Çin, Rusya'nın gaz tedarik pazarında AB'ye alternatif olmaya hazırlanıyor
Aydın-Denizli Otoyolu inşaatının yarısı tamamlandı
Beşiktaş Belediyesi'nde 'rüşvet' operasyonu!
Borsa İstanbul'da yeni rekor
Unutulan ayakkabılar yüz güldürüyor
Bakan Nebati: Politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam ediyor
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten 2'sinin gri kategoride olduğu belirlendi
Ücretli 'Mavi tik' hizmette
Bakan Bilgin'den "EYT" açıklaması: Aralık ayının sonuna kadar...
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 7,7 milyar dolara ulaştı
Bakan Kurum: Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Türkiye'nin çekici ihracatı 11 ayda 1 milyar 534 milyon doları aşarak rekor kırdı
Sırbistan ve Kosova arasında tansiyon yükselmeye devam ediyor
Başkan Erdoğan, sel mağduru Zülfiye Ceylan ile telefonda görüştü
AnadoluJet'ten iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
AB, sınırda karbon vergisi uygulamaya hazırlanıyor
13 Aralık 2022 Salı 11:27:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 11:27:00

Başkan Erdoğan, sel mağduru Zülfiye Ceylan ile telefonda görüştü

Kaynak: DHA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki selde iş yeri zarar gören 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan ile telefonla görüşüp, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Erdoğan, telefonda "Bakan arkadaşlarım orada, hep beraber ne gerekiyorsa hepsini yapacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sel sonrası esnafı ziyaret etti. Soylu, esnaftan Zülfiye Ceylan'ı (75) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Erdoğan, telefonda "Bakan arkadaşlarım orada, hep beraber ne gerekiyorsa hepsini yapacağız" dedi.

Kumluca'daki sel felaketi sonrası balçıkla kaplanan yollarda temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Esnaf, iş yerlerini; ev sahipleri de su basan konutlarını temizliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de ilçe merkezinde iş yerleri hasar gören esnafı ziyaret etti. Soylu, ziyaret sırasında çay ocağı sahibi Vedat Sarıyer ile görüştü; iş yerinin masrafını kendisinin karşılayacağını söyledi.

'ELLERİNDEN ÖPERİM'

Bu sırada pide restoranı işletmecisi Zülfiye Ceylan da Bakan Soylu'nun yanına geldi. Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ceylan'ı telefonla görüştürdü. Erdoğan, "Geçmiş olsun. Rabbi'm beterinden korusun. Bakan arkadaşlarım orada, hep beraber ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Ellerinden öperim. Türkmenistan'dan dönünce gelip oraları gezerim" dedi.

Zülfiye Ceylan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah razı olsun başkanım, siz dünya durdukça durun. Sizin gibi lider görmedik. Benim ömrüm de senin olsun" karşılığını verdi.

Ceylan, Erdoğan ile görüşmesinden sonra "Gece 03.00'te sel her şeyi götürdü. Apartmanda izledim ama bir şey yapamadım. Dükkanımda malzemelerim gitti. Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ettim. Hanımına selam yolladım ve gözlerinden öptüğümü söyledim. Ben onların gününde böyle huzur, mutluluk gördüm" diye konuştu.

Etiketler : recep tayyip erdoğan antalya sel mağdur zülfiye ceylan
Eşiyle aynı sahnede

Eşiyle aynı sahnede
Ehliyetine iki yıl el konuldu

Ehliyetine iki yıl el konuldu
Final kararı

Final kararı
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Setlere ara vermedi

Setlere ara vermedi
Rol arkadaşını sokakta buldu

Rol arkadaşını sokakta buldu
Hata yapmak hayatın parçası

Hata yapmak hayatın parçası
Yeni ikili

Yeni ikili
Dr. Derin'e veda

Dr. Derin'e veda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX