Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararı ele alındı.

Başkan Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Senegal'de bulunduğu sırada yaptığı görüşmede, Donbas'taki gelişmeleri ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplantısı neticesinde açıklanan kararları yakından takip ettiğini belirtti.

Türkiye'nin tutumunu Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayla ortaya koyduğunu belirten Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde cumhuriyetleri tanımasının kabul edilmez olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını, sorunun çözümü için uluslararası alanda diplomasinin tüm imkanlarından yararlanılması gerektiğini vurguladı.