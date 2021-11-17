17 Kasım 2021 Çarşamba 00:46:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 00:50:00
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
İki lider görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel meseleleri ele aldı.