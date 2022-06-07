Başkan Erdoğan, Zarifoğlu ve Karakoç'u andı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle andı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalemlerinden taşan büyük sevdaların, ömürlerine sığmayan büyük davaların iki güzel adamı, edebiyatımızın usta sanatçıları Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum" ifadesini kullandı.
Kalemlerinden taşan büyük sevdaların, ömürlerine sığmayan büyük davaların iki güzel adamı, edebiyatımızın usta sanatçıları Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum. pic.twitter.com/tvZMGalGa2— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2022
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