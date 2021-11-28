VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan yurda döndü
İçişleri Bakanı Soylu 24 TV'de
Kırgızistan'daki seçimlerin huzur içinde tamamlanmasından memnun
Anlamlı buluşma! 'Engelleri Birlikte Aştık'
AB: BioNTech-Pfizer'in 100 günde aşısını varyantlara karşı uyarlaması gerekiyor
Sergen Yalçın görevine devam ediyor
Afganistan'da Taliban yönetimi, muhaliflerin ülkeye dönmesi için çağrıda bulundu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Yeni vaka 21 bin 655... "Aşınızı vaktinde yaptırın"
"Türkiye Avrupa'nın göçmen deposu değildir"
Türkiye'den 120 ülkeye kozmetik ihracatı
Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz vefat etti
İsrail, nükleer müzakerelerde İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması niyetinden rahatsız
Hollanda'da 13 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı görüldü
Emine Erdoğan'dan 'Türkmenistan' paylaşımı
Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinde son gün 30 Kasım
Türkiye'yi de örnek gösterdi!
Selçuk Bayraktar o anı anlattı
Yeni Zelandalı milletvekili kendi doğumuna bisikletle gitti
Peru'da 7,5 büyüklüğünde deprem
İçişleri'nden yeni genelge: Artık izin verilmeyecek
Terör örgütü bölgede köşeye sıkıştı
Türkiye yeni bir şehir kurdu
Komandolar ''girilemez'' denilen bölgede!
28 Kasım 2021 Pazar 22:45:00 - Güncelleme:28 Kasım 2021 Pazar 22:46:00

Başkan Erdoğan yurda döndü

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü. Türkmenistan'daki temaslarını tamamlayan Başkan Erdoğan'ı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilgililer karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TRK" saat 22.30'da Atatürk Havalimanı'na indi.

Başkan Erdoğan'ı burada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan türkmenistan ali yerlikaya
Usta sanatçı kendine geldi: Yüreklere su serpen haber

Usta sanatçı kendine geldi: Yüreklere su serpen haber
Köy hayatından şehre dönüş

Köy hayatından şehre dönüş
İyi haberler geliyor

İyi haberler geliyor
Duygusal kutlama

Duygusal kutlama
Torun özlemi

Torun özlemi
Evleniyor

Evleniyor
Kural bozdular

Kural bozdular
Avrupa turnesine çıktı

Avrupa turnesine çıktı
200 bin Euro'yu faiziyle ödeyecek

200 bin Euro'yu faiziyle ödeyecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER