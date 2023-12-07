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07 Aralık 2023 Perşembe 07:01:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 07:01:00

Başkan Erdoğan, Yunanistan'a gidecek

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in davetine icabetle ve Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Beşinci Toplantısı vesilesiyle bugün Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başkanlıklarında ve ilgili bakanların katılımıyla Atina'da düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Ziyaret kapsamında ayrıca, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan yunanistan kiryakos miçotakis
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