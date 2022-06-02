Başkan Erdoğan Yunan basınına damga vurdu!

Türkiye'nin uluslararası alanda yaptığı hamlelerden duyduğu endişeyi her fırsatta dile getiren ve sık sık Batılı devletlere Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, geçtiğimiz günlerde bir kez daha gerilimi artıran hamlelerde bulundu. ABD'ye yaptığı ziyarette Türk-Yunan ilişkilerine darbe vuracak açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bu kez Avrupa Birliği'ne de şikayette bulundu.

MİÇOTAKİS'TEN KÜSTAH "PROVOKASYON" AÇIKLAMASI

AB liderleri zirvesi kapsamında Belçika'dayı ziyaret eden Miçotakis, Türkiye'yi hedef aldı. Yaptığı konuşmada "Türkiye'nin son zamanlardaki provokasyonları ve bu gelişmelerin Doğu Akdeniz'in istikrarı üzerindeki etkisi hakkında Avrupa Konseyi'ni bilgilendireceğim" ifadelerini kullanan Miçotakis, Ankara'nın bazı Ege adalarıyla ilgili yaptığı açıklamalardan 'derin kaygı duyduklarını' dile getirdi.

Zirvenin ardından "Provokasyonlara müsamaha gösterilemez. Uluslararası barış ve istikrarın sınandığı bir zamanda bölgemizin ihtiyaç duyduğu son şey, başka bir gerilim kaynağıdır" şeklinde yaptığı küstah açıklamalarıyla da Türkiye'den büyük tepki topladı.

"TÜRKİYE İLE DANS ETME"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Meclis'te gerçekleştirdiği AK Parti grup toplantısında Yunanistan'ın küstah ve provokatif tutumuna tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Dün Dışişleri Bakanıma da söyledim. Yunanistan yola gelmeyecek, yüksek düzeyli stratejik anlaşmamızı bozduk. Anlaşmayı ortadan kaldırmak suretiyle bunlarla artık ikili görüşmeleri de yapmıyoruz. Tarihten hiç mi ders almıyorsun, Türkiye ile dans etme." ifadelerini kullandı.

Miçotakis'e "Benim için artık öyle biri yok" sözleriyle tepki gösteren Başkan Erdoğan'ın sert tepkisi, Yunan basınında gündeme damgasını vurdu.

Yunan Kathimerini gazetesi, "Erdoğan'dan yeni meydan okumalar: Türkiye ile dans etmeye çalışmayın, ikili görüşmeler sona erdi" başlıklı haberinde, Erdoğan'ın sert açıklamalarını manşete taşıdı.