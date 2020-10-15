15 Ekim 2020 Perşembe 18:36:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 18:36:00
Başkan Erdoğan, YÖK heyetini kabul etti
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve beraberindeki üyeleri kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.
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