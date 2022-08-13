VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trafik cezasından kaçan şoför yakalanınca aracını yaktı
"Yerli ve milli imkanlarla teröristlerin tepelerine biniyoruz"
"Kovid-19 vaka sayıları düşüşe geçebilir"
Hyundai robotlar için 400 milyon dolar harcayacak
"Filenin Efeleri" yarın Danimarka ile karşılaşacak
DSÖ maymun çiçeği varyantlarına yeni isim verdi
Antarktika'da buz sahanlığı sanılandan daha hızlı sürede eriyor olabilir
Mısır'da 13 bakanı kapsayan kabine değişikliği yapıldı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan, 9. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyaret
"Azez'de şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan 2 kişi yakalandı"
Şehit ailesine başsağlığı mesajı
Gayrimenkulde fiyat artışlarına yönelik çalışma başlatıldı
"Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorum 'Sizin elinizde YSK'nin elinde olmayan hangi bilgi var?"
MSB duyurdu! 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul Havalimanı, Türkiye'ye 117 milyar avro kazanç sağladı
Bir olduk, 21 olduk
Başkan Erdoğan'dan kurucu üyelere ve partililere mektup
Uzun süreli klima kullanımı hastalık riskini artırıyor
SAĞLIK DEPOSU ANTEP FISTIĞI
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
"Olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz"
Moody's Türkiye'nin kredi notunu güncelledi
Yunanistan açıkça terörist besliyor
"Pazarlık Pentagon ile yapılsın"
13 Ağustos 2022 Cumartesi 17:27:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:10:00

Başkan Erdoğan: Yerli ve milli imkanlarla teröristlerin tepelerine biniyoruz

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadem Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, "Sınırlarımız içinde terör örgütlerine nefes aldırmadığımız gibi sınırlarımız dışında da terör bataklığını kurutmak için teröristlerin tepelerine biniyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Kalbi nasır tutmuş gafillere rağmen muhabbetimizi güçlendireceğiz. Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat Çorum'la birlikte 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz. Bu heyecan sürdüğü müddetçe, bize durmak, duraklamak, rehavet yok.

Çorum'a gelirken elimiz boş gelmedik. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Güncel yatırım bedeli 3 milyar 263 milyon lirayı aşan 78 kalem eser ve hizmetin resmi açılışını bugün yapıyoruz.

Şehrimize modern bir stadyum kazandırma sözünü vermiştik, sözümüzü tuttuk 15 bin kişilik stadyumu sporcuların hizmetine sunduk.

Sevgili Çorumlu kardeşlerim, yarın partimizin kuruluşunun 21. yıldönümüne kavuşacağız. Şanı ve şerefiyle pazartesi günü kuruluşumuzu kutlayacağız.

"MİLLETİMİZİN DERTLERİNE DERMAN ÜRETİYORUZ"

Şurada bir poster görüyorum. 6'lı masa menüsü diyor. Herhalde siz bu menüyü görmüşsünüzdür. Bu menüde ne var; yalan çorbası, laf salatası, koltuk kebabı, kandil dolması, selo kahvaltısı var. Ne ararsan var.

Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık. Saldırılara maruz kalsak da hep daha iyi ve güzele ulaşmanın mücadelesini verdik. Yol, çevre, konut projeleriyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Gece gündüz demeden gayret gösterdik. Ülkemizin her karış toprağında mührümüzün olduğunu görüyoruz. Biz eser, hizmet üretiyor, milletimizin dertlerine derman üretiyoruz.

"TERÖRİSTLERİN TEPELERİNE TEPELERİNE BİNİYORUZ"

Yeri geliyor Ukrayna'dayız yeri geliyor Rusya'dayız. Niye? Çünkü biz Türkiye'yiz. Terör bataklığını kurutmak için sınır ötesinde teröristlerin tepelerine tepelerine biniyoruz. Bunu da başkalarının silahlarıyla değil, kendi ürettiğimiz silah ve helikopterlerle yapıyoruz.

Türkiye'ye her alanda çağ atlattık. Hadiseleri tribünden seyretmek yerine çözüm üretiyoruz.

Televizyonda sondaj gemilerimizi izlediniz mi? 4 tane sondaj gemimiz var. Abdülhamit Han sıfır kilometre. Doğalgazı çıkarttığımız andan itibaren unutmayın bu ülke bambaşka olacak.

Şu kalan 10 ayda çalmadık kapı bırakmayacağız. Çorum'da sandıklar inşallah birer birer patlayacak.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE İNDİRİM

40 çeşit üründe, Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi bir indirime gidiyoruz. Şekerinden pirincine kadar, zeytinyağı, ayçiçekyağı... Böylece piyasaları daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak. Pazartesi raflara yansıyacak.

"TÜRKİYE'YE DAİR BİR İDEALİ OLMAYAN MUHALEFETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Bay Kemal unutma, bu terör örgütlerinden sana yar olmaz. Bunların hepsini Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te nasıl yerle bir ettiysek bundan sonra da aynısını yapacağız. Bay Kemal ve arkadaşlarının bu durumunu gördükçe, CHP'ye oy veren vatandaşlarıma üzülüyorum. Bu CHP, terörle ve teröristlerle mücadelede parlamentoda ret oyu veren değil mi? Hırsının esiri olmuş, Türkiye'ye dair bir ideali olmayan muhalefetle karşı karşıyayız.

Çorum'u savunma sanayiinde öne çıkarıyoruz. Çorum'da barut ve kapsül üretim tesisini öne çıkarıyoruz. Bu yatırım ülkemizdeki savunma sanayii adımlarımızı öne çıkaracak.

Etiketler : başkan erdoğan canlı açılış
Buruk kutlama

Buruk kutlama
2022'yi 3 tekliyle kapatacak

2022'yi 3 tekliyle kapatacak
Şarkılarımı bilen söylesin

Şarkılarımı bilen söylesin
Tatil iyi geldi

Tatil iyi geldi
70 konserli festival

70 konserli festival
Ege'de Zeynep Bastık rüzgarı

Ege'de Zeynep Bastık rüzgarı
Neslihan'ın ilk projesi geliyor

Neslihan'ın ilk projesi geliyor
"Virüs yine cirit atıyor"

"Virüs yine cirit atıyor"
Demet Oğuzhan'a taşındı

Demet Oğuzhan'a taşındı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes