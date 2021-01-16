Başkan böyle duyurdu: Bağımsız enerji, güçlü Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.



AA'da yer alan habere göre; Akhisar Çevre Yolu'nun son bölümünü geçen ay açtıklarını ve trafikte ciddi rahatlama sağlayan bir ulaşım yatırımını şehrin istifadesine sunduklarını hatırlatan Başkan Erdoğan, bugün de şehzadeler şehri Manisa'ya enerji alanında kazandırdıkları yatırımların açılış heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Toplam bedeli 1,37 milyar dolara ulaşan dört enerji tesisinin şehre, Manisalılara, tüm millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Termik ve jeotermal enerji alanındaki bu yatırımlar, ülkemizin enerji arzına önemli katkı sağlayacaklardır." dedi.

Aynı zamanda Soma ve Kırkağaç ilçelerini doğal gaza kavuşturacaklarını belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Soma ve Kırkağaç'taki vatandaşlarımız da artık doğal gazın konforundan, temizliğinden ve rahatlığından yararlanabilecek. Bunun için toplam 29,5 milyon lira yatırım yaparak, 45,2 kilometre uzunluğunda doğal gaz hattı döşedik. Göreve geldiğimizden bu yana Türkiye genelinde doğal gaz dağıtımına yapılan yatırım toplamda 27 milyar lirayı buldu. Bizden önce sadece 5 büyük şehrimizde doğal gaz varken biz bu imkanı 81 şehrimizin tamamına yaygınlaştırdık. 2020 sonu itibarıyla 153 bin kilometre dağıtım şebekesi uzunluğuna ulaşarak 589 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağladık.

Bugün 54,5 milyon vatandaşımız doğal gazın konforundan yararlanıyor. Doğal gazın ulaştığı toplam nüfusumuz ise yaklaşık 68 milyondur. Tüm dünyada kamu yatırımlarının durma noktasına geldiği 2020'de de doğal gaz yatırımlarımıza ara vermedik. Salgına rağmen 39 ilçe ve beldemizi doğal gaza kavuşturduk. İnşallah 2021'de de doğal gaz yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Enerji yatırımımızla beraber doğal gazın da ecdat yadigarı Manisa'ya hayırlı olmasını diliyorum."

Başkan Erdoğan, bu projelerde imzası olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve ekibi başta olmak üzere, resmi kurumları, özel sektör kuruluşlarını, dağıtım şirketlerini, işçisinden mühendisine herkesi tebrik etti.

"ÜLKEMİZİ HAYALLERİYLE KUCAKLAŞTIRMAK İÇİN TER DÖKÜYORUZ"

İmam Şafii Hazretleri'ne atfedilen "Allah yolundaysan koş. Koşmak zor geliyorsa hızlıca yürü. O da zor geliyorsa sadece yürü. Olmuyorsa sürün. Fakat asla geri dönme." veciz sözle konuşmasına devam eden Erdoğan, "Bizler de Hakk'ın ve halkın rızası için çıktığımız bu kutlu yolda önümüze çıkan engellere, yolda karşılaştığımız zorluklara aldırmadan hamdolsun tam 18 yıldır kararlılıkla yürüyoruz. Ülkemizi hedefleri ve hayalleriyle kucaklaştırmak için gece gündüz demeden koşuyor, koşturuyor, ter döküyoruz." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, bugüne kadar pek çok badire attıklarını, birçok engelin üstesinden geldiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına, 17-25 Aralık girişiminden 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar envaiçeşit saldırıya uğradık. Sadece medyayla çetelerle teröristlerle değil, aynı zamanda 80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefetle de mücadele ettik. Asrın projesi Marmaray'ı engellemeye kalktılar. Avrasya Tüneli'ni daha proje aşamasındayken mahkemeye taşıdılar. İstanbul Havalimanı'nın inşasından bizi vazgeçirmek için sokak şiddeti dahil, her türlü provokasyonu denediler. Bugün salgınla mücadelede elimiz, ayağımız olan şehir hastanelerimizi karalamak için kimi kurgu kimi külliyen yalan nice haber uydurdular.

Haritada yerini dahi bilmedikleri ülkeleri Türkiye'yi örnek göstererek bu ülkenin salgınla mücadelesine gölge düşürmeye çalıştılar. Savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı azaltacak en kritik projeleri küçümsediler hatta karaladılar. Türkiye'yi yurt dışına şikayet ederek, uluslararası yatırımcıyı ürküterek bu ülkenin kalkınmasına, güçlenmesine, küresel ölçekte cazibe merkezine dönüşmesine çelme takmaya kalktılar. Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye, Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık."

"SESSİZ BİR DEVRİME İMZA ATILDI"

Sadece yatırımlarda değil, diplomaside, demokraside, özgürlüklerde de sessiz bir devrime imza attıklarını dile getiren Erdoğan, "Çünkü biz muhalefet gibi yalan, iftira ve bühtanla günü kurtarmaya çalışmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin tökezlemesini, krize ve kaosa sürüklenmesini umanlara inat ülkeyi aydınlık bir gelece hazırladıklarını, ne yapıyorlarsa tüm Türkiye için yaptıklarını, 83 milyon insanın huzuru, güvenliği, refahı için yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada yatırımların durma noktasına geldiği şu salgın döneminde de asla rehavete kapılmadık. Sağlıktan ulaşıma, tarımdan sanayi, enerji, çevreye kadar her alanda projelerimize hız verdik. Ardı ardına hizmete açtığımız hastaneler, barajlar, sulama tesisleri, millet bahçeleri, ulaşım ve enerji yatırımları, eser ve hizmet siyasetimizin yeni sembolleri olarak ülkemizin dört bir yanında yükseliyor. Bilhassa Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından enerji yatırımlarımıza yoğunlaşmaya başladık. 'Bağımsız enerji, güçlü Türkiye' diyerek mümkün olduğu kadar yerli kaynaklarımıza dayalı bir enerji sektörü kurmayı amaçlıyoruz. Soma ülkemizin en büyük ikinci yerli linyit yataklarına ev sahipliği yapıyor. Bugün hayata geçireceğimiz 510 megavat gücündeki Soma Kolin Termik Santrali, yerli kömürün yüksek teknolojiyle buluştuğu güzel bir örnektir. Bu projeyle yıllık 4,7 milyon ton linyiti işleyerek enerjiye dönüştüreceğiz. İşte şu anda ekranda gördüğünüz dev termik santrali bunun ispatıdır. Maden sahası ve santralle birlikte yatırım tutarı 1,1 milyar doları bulan projeyle yıllık yaklaşık 150 milyon dolarlık gaz ithalatını engelleyeceğiz."

"18 YILDA ÜÇE KATLADIK"

Toplam 1500 insana istihdam sağlayan bu yatırımın tek başına Manisa'nın elektrik tüketiminin dörtte üçünden fazlasını üretecek kapasiteye sahip olduğunu aktaran Erdoğan, açılışı yapılan tesisin Türkiye'de ve Avrupa'da belirlenen karbon emisyon değerlerini karşılayacağını söyledi.

Başkan Erdoğan, bu tesisin son teknoloji kömür yakma teknolojisinin yanı sıra baca gazı arıtma sistemiyle de temiz kömür teknolojilerinde örnek olacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Açılışını yaptığımız toplam 266 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçen Sanko Salihli JES-2, JES-3 ile Maspo Ala-2 jeotermal enerji santralleri toplam 84,5 megavat kurulu güce sahiptir. Bu santrallerimiz enerji üretim kapasitelerinin yanı sıra sağladıkları yüksek istihdamla Manisa'yı bir cazibe merkezi haline getirecektir. Resmi açılışını yaptığımız tesislerimizde üreteceğimiz elektrikle inşallah 2,5 milyon hanemizin ihtiyacını karşılayacağız. Yine bu yatırımlarla işletme aşamasında yaklaşık 1700 vatandaşımıza istihdam imkanı sağlayacağız. Türkiye'nin büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda 3'e katlayarak 96 bin megavata ulaştırdık. Bu süreçte özellikle yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı etkin şekilde kullanmaya çalıştık. Bugün kurulu gücümüzün yüzde 63 buçuğu yerli kaynaklardan oluşuyor. Bu oranın yüzde 51,7'si ise yenilenebilir enerji kaynaklara aittir. Yani temiz enerji."

"BAĞIMSIZ ENERJİ, GÜÇLÜ TÜRKİYE"

Erdoğan, göreve geldikleri 2002'de sadece 18 megavat olan jeotermal kurulu gücün bugün 1613 megavata ulaştığına işaret ederek, "Bu rakamla Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada 4. sıraya yükselmiştir. Tüm dünyanın salgınla mücadele ettiği 2020'de de enerji yatırımlarımızı devam ettirdik. Geçen yıl 4 bin 900 megavatlık ilave kurulu gücü daha devreye aldık. Bu gücümüzün neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklardan oluştu. Sadece üretimde değil, yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez ülke olmayı hedefliyoruz. Bu amaca ulaşmak için yerli araştırma, geliştirme, yerli insan kaynağı ve yerli üretim temeline dayanan bir gelecek tasavvur ediyoruz. Böylece üretimin başından sonuna kadar Türk malı damgasını gururla taşıyan bir enerji üretim zincirini ilmek ilmek örüyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplam tutarı 1,37 milyar dolar olan dört enerji tesisinin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, kalkınması için alın teri döken, emek veren, gayret gösteren özel sektöre de teşekkür etti.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından kurdele kesimine geçildi. Erdoğan'ın "Ya Allah Bismillah" sözlerinin ardından tören alanlarındaki protokol üyelerince kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Soma ve Kırkağaç doğal gaz arzlarının da gerçekleştirildiği tören sırasında Erdoğan, "Doğal gaz inşallah burada ısıtmaya vesile olacak temiz enerji ve sıcak bir anlayışla inşallah Kırkağaç'ımızı da ısıtmış olacağız. Tüm evlere, annelere müjde." dedi.

Erdoğan, tüm emeği geçenleri kutlayarak, bu noktada bu temiz enerjiyle ülkenin tamamını ısıtacaklarını sözlerine ekledi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesapları Telegram ve BİP uygulamalarından açılışını yaptığı tesislerin fotoğraflarını paylaşarak, "Bağımsız enerji, güçlü Türkiye" mesajını paylaştı.