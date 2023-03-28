Başkan Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret edecek
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, bugün saat 16.00'da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.
Yeniden Refah Partisinden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki ziyaret, saat 16.00'da gerçekleşecek.
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