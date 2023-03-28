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28 Mart 2023 Salı 10:27:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 10:27:00

Başkan Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret edecek

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, bugün saat 16.00'da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.

Yeniden Refah Partisinden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki ziyaret, saat 16.00'da gerçekleşecek.

Etiketler : recep tayyip erdoğan yeniden refah partisi fatih erbakan

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