15 Ocak 2024 Pazartesi 21:28:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 21:28:00
Başkan Erdoğan, yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulundu
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulundu.
Beraberindekilerle salonu gezen Erdoğan, partisinin Genel Başkan Yardımcılarından bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdürmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geçti.
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