VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan yarın Türkmenistan'a gidiyor
BioNTech'ten 'yeni varyant' açıklaması: Veriler 2 hafta içinde gelir
Başkan Erdoğan: Bu faizler düşecek
Bakan Soylu: Avrupa'nın, ABD'nin parmak salladığı Türkiye yok
Başkan Erdoğan, İzmir'de Mustafa Denizli Stadı'nı hizmete açtı
Müslüme olayına yayın yasağı... Uygulamayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
"Rusya destekli darbe istihbaratı aldık"
Dünya devleri peşinden koşuyor
Mehmet Tevfik Göksu'dan İBB yönetimine tepki
Ayasofya Camii'nde görenleri şaşkına çeviren olayla ilgili gerçek ortaya çıktı
Ermenistan'dan Türk SİHA'sı itirafı!
"Türkiye kendi sınırını çizdi"
Müjdeleri peş peşe sıraladı
TSK'ya teslim edildi! Türkiye sınırı keskin göze emanet
Türkiye yeni rezerv için dünya deviyle anlaştı!
Koronavirüste "süper varyant"' alarmı
İki gözüne yapılan kornea nakliyle karanlıktan kurtuldu
Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı
Taşlıgeçit Höyüğü kazılarında Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı
"Tabutuna çakılan son çivi"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ege Ordu Komutanlığı'nda
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı
Gururlandıran gelişme!: 50'incisi üretildi
BAE yatırımlarını eleştirenlere sert tepki
26 Kasım 2021 Cuma 19:04:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 19:04:00

Başkan Erdoğan yarın Türkmenistan'a gidiyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başkan Erdoğan, 2 günlük ziyaret için yarın Türkmenistan'a gidecek. Ziyarette iki ülke ilişkileri tüm yönleri ile ele alınacak, ortak anlaşmalar imzalanacak. Erdoğan ayrıca Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Zirvesi'ne katılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir gündemle Türkmenistan'a gidecek.

Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüşecek. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'na katılacak.

Toplantı marjında diğer liderlerle ikili görüşmelerde bulunacak.

ORTAK ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, başkent Aşkabat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşılayacak.

Baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapılacak. İkili ilişkiler tüm yönleri ile ele alınacak.

Enerji, turizm ve ticaret başta olmak üzere birçok konu ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılacak.

Görüşmelerin ardından ikili anlaşmalar imzalanacak.

EİT ülkelerinin liderleri ile ticari ilişkiler değerlendirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan temaslarının 2'nci gününde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'na (EİT) katılacak.

Türkiye'nin kurucu üye olduğu teşkilatta, üye ülkeler arasındaki ticari ilişkiler görüşülecek.

Etiketler : başkan erdoğan türkmenistan türkiye
1500 km yaptı 4 konser verdi

1500 km yaptı 4 konser verdi
Yaşarken ölmek bu olsa gerek

Yaşarken ölmek bu olsa gerek
Dizi hüsranı

Dizi hüsranı
3 yıl sonra döndü

3 yıl sonra döndü
Gelinlik provası

Gelinlik provası
Diva izdihamı

Diva izdihamı
Ailede erkek bebek sevinci

Ailede erkek bebek sevinci
Murat uğurlu geldi

Murat uğurlu geldi
'Yüzümü astırmadım' isyanı

'Yüzümü astırmadım' isyanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER