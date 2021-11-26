Başkan Erdoğan yarın Türkmenistan'a gidiyor
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan, 2 günlük ziyaret için yarın Türkmenistan'a gidecek. Ziyarette iki ülke ilişkileri tüm yönleri ile ele alınacak, ortak anlaşmalar imzalanacak. Erdoğan ayrıca Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Zirvesi'ne katılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir gündemle Türkmenistan'a gidecek.
Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüşecek. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'na katılacak.
Toplantı marjında diğer liderlerle ikili görüşmelerde bulunacak.
ORTAK ANLAŞMALAR İMZALANACAK
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, başkent Aşkabat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşılayacak.
Baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapılacak. İkili ilişkiler tüm yönleri ile ele alınacak.
Enerji, turizm ve ticaret başta olmak üzere birçok konu ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılacak.
Görüşmelerin ardından ikili anlaşmalar imzalanacak.
EİT ülkelerinin liderleri ile ticari ilişkiler değerlendirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan temaslarının 2'nci gününde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'na (EİT) katılacak.
Türkiye'nin kurucu üye olduğu teşkilatta, üye ülkeler arasındaki ticari ilişkiler görüşülecek.
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