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10 Temmuz 2023 Pazartesi 16:36:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 16:36:00

Başkan Erdoğan, yarın ABD Başkanı Biden ile bir araya gelecek

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden yarın 18.30'da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında yarın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan-Biden görüşmesi saat 18.00'de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Biden ile telefonda görüşmüş, görüşmede "Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci" ele alınmıştı.

Etiketler : başkan erdoğan abd başkanı biden NATO
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