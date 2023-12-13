Başkan Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
13 Aralık 2023 Çarşamba 12:48:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 12:48:00
Başkan Erdoğan, Yapıcıoğlu'nu kabul etti
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
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