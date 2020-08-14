Başkan Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan-Maduro görüşmesinde, ilişkileri güçlendirecek, iş birliğini ve dayanışmayı artıracak adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini güçlendirecek, iki ülke arasında iş birliğini ve dayanışmayı artıracak adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
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