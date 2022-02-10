10 Şubat 2022 Perşembe 22:30:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 22:31:00
Başkan Erdoğan, vefatının 104. yılında Sultan 2. Abdülhamid Han'ı andı
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 104. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Ahirete irtihalinin yıl dönümünde cennetmekan Sultan II. Abdülhamid Han'ı rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.
Başkan Erdoğan, paylaşımına ayrıca Sultan 2. Abdülhamid'in görselini de ekledi.
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