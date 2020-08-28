Başkan Erdoğan ve Stoltenberg görüştü: Türkiye haklarını her zaman koruyacak
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti.
Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözüm ve sağlıklı bir diyalog ortamından yana olduğunu vurgularken, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.
- Dışişleri Bakanlığından AB'ye tepki: Ülkemizin hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi haddine değil
- Başkan Erdoğan ve Stoltenberg görüştü
- MSB: 6 adet Yunanistan'a ait F-16 havada önlendi
- Sağlık Bakanı Koca son durumu paylaştı! Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor
- Bakan Soylu: Terörle mücadelede stratejimizi değiştirdik
- Çakar lamba kullanan 23 araç ve sürücüye işlem uygulandı