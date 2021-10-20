Başkan Erdoğan'dan Nijerya'da FETÖ mesajı

Başkan Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile Ortak Basın Toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"5 yıl aradan sonra gerçekleştirdiğim bu ziyaretin ilişkileri bir üst düzeye taşıyacağını düşünüyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Nijerya ilişkilerini tüm cepheleriyle görüştük. İşbirliğimizi derinleştirme konusunda kararlıyız. Önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerimizin tesisinin. 60. yılını icra edeceğiz. Nijerya'nın Afrika kıtasında gösterdiği çabalar takdire şayan. Afrika'daki büyükelçiliklerimizin sayısı 43'e ulaştı." dedi.

Afrikalı öğrencilerin ülkemizdeki üniversitelerden ve Türkiye burslarından faydalanmasından mutluluk duyuyoruz.

SAVUNMA SANAYİİMİZİ NİJERYA İLE PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"

Türkiye olarak dost ülkemiz Nijerya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Nijerya ile askeri savunma iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Bu vesile ile terör saldırılarında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Savunma Sanayii ve güvenlik alanlarında kabiliyetlerimizi Nijerya ile paylaşmaya hazırız. Türkiye'de uzun yıllardı PKK, FETÖ, DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadele ettik.

Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutları ile eş zamanlı mücadele yürüten Nijerya ile askeri ve güvenlik konularındaki işbirliğimizi güçlendiriyoruz.

TÜRKİYE İLE NİJERYA ARASINDA 7 ANLAŞMA İMZALANDI



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşmaya imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Buhari'nin, Nijerya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

Bu kapsamda iki ülke arasında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması", Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Nijerya Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmed tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama tarafından imza altına alındı.

"Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Anlaşması" ile "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması" ise Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama tarafından imza altına alındı.