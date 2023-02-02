Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmede, seçim süreci, yasal düzenlemeler, meclis çalışmaları gibi kritik başlıklar masada olacak.
Görüşmede ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile son olarak 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.
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