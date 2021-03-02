Başkan Erdoğan ve Macron ile görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün görüşecek Türkiye saati ile 20.00'de görüşme gerçekleştirecek.



Görüşmede gündem, ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ve iki ülkenin son dönemde bölgesel konulardaki farklılığı geride bırakma adımları olacak.

Daha önce iki liderin telefon görüşmesinde taraflar dışişleri bakanlıkları aracılığıyla bir yol haritası oluşturması konusunda anlaşmış, Libya, Suriye ve terörle mücadele gibi konularda çeşitli yol haritaları hazırlanmıştı. İki lider yapacağı görüşmede bu konuları masaya getirecek. Ayrıca Doğu Akdeniz'deki durum da değerlendirilecek.