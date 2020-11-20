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20 Kasım 2020 Cuma 23:38:00 - Güncelleme:21 Kasım 2020 Cumartesi 00:00:00

Başkan Erdoğan ve Kral Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kral Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede G-20 zirvesi ve iki ülke arasındaki gelişmeler ele alındı.

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