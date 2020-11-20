20 Kasım 2020 Cuma 23:38:00 - Güncelleme:21 Kasım 2020 Cumartesi 00:00:00
Başkan Erdoğan ve Kral Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kral Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede G-20 zirvesi ve iki ülke arasındaki gelişmeler ele alındı.
- Başkan Erdoğan, uçan araba 'TUSİ'yi inceledi
- Başkan Erdoğan ve Kral Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi
- Bakan Soylu: Diyarbakır anneleri her gün büyüyor! İki aile daha katıldı
- Yeni koronavirüs önlemleri devreye girdi
- Türkiye'de bugün 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu
- İkna çalışması sonucu, 2 terörist teslim oldu