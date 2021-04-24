Başkan Erdoğan ve Aliyev'den kritik temas

24 Nisan 2021 Cumartesi 20:17:00 - Güncelleme:24 Nisan 2021 Cumartesi 20:46:00
Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den kritik temas
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Aliyev görüşmede, son gelişmeler ışığında Türkiye ve Azerbaycan olarak hangi ortak adımların atılabileceği hususunda fikir teatisinde bulundu.
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