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28 Ekim 2020 Çarşamba 17:29:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 17:29:00

Başkan Erdoğan 'Vakti gelmiştir' dedi açıkladı

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Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan 'Bu kadim coğrafyanın içine sokulduğu cendereden kurtulma vakti gelmiştir' dedi.

Sosyal medya hesabından bir dizi açıklama yapan Başkan Erdoğan, coğrafyada yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ortadoğu'ya ilişkin mesajlar veren Başkan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

Suriye topraklarına çöreklenen ama DEAŞ'la bizim kadar mücadelesi olmayan güçler, artık bu orta oyununu bir kenara bırakmalıdır.

Ama biliyoruz ki, Suriye üzerinde yapılan hesapların ülke halkının yaşadığı zulmü sona erdirmekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Türkiye'nin gücü, gerekiyorsa Suriye'yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir.

İnşallah bu kutlu çıkışın en büyük destekçisi de Türkiye olacaktır.

Bir asırdır emperyalistlerin oyun sahası haline dönüşmüş bu kadim coğrafyanın artık içine sokulduğu cendereden kurtulma vakti gelmiştir.

Etiketler : başkan erdoğan twitter orta doğu
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