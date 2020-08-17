Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov'u kabul etti

Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, burada Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.