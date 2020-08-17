17 Ağustos 2020 Pazartesi 15:09:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 15:09:00
Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov'u kabul etti
Kaynak: AA
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, burada Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
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