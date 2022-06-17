Başkan Erdoğan: İklim eylem planımızı, bu yılın sonunda açıklayacağız

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17 Haziran 2022 Cuma 20:24:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 20:29:00

Başkan Erdoğan: Uzun dönemli iklim eylem planımızı, bu yılın sonunda açıklayacağız

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enerji ve iklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle sıralanıyor:

Paris Anlaşması'nı onaylayarak '2053 Net Sıfır Emisyon' hedefini ve Yeşil Kalkınma devrimimizi ilan ettik. DÜnyanın geleceği için İklim Şurası'nı gerçekleştirdik. Ulusal katkı beyanımızı güncelliyoruz. Yol haritamızı teşkil edecek uzun dönemli iklim stratejimizi ve eylem planımızı, bu yılın sonunda açıklayacağız.

Avrupa yeşil mutabakatını onaylayarak, yeşil eylem planımızı kabul ettik. Yeşil limanlarımızın sayısını artırıyoruz. Ormanlarımızı genişletiyoruz. Erozyonla mücadelede dünyanın lider ülkelerinden biriyiz.

"BU YIL SONUNA KADAR TOGG'U HİZMETE SUNACAĞIZ"

Bu yıl sonuna kadar Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretim bandından indirerek hizmete sunacağız. İklim dostu ulaşım türlerini yaygınlaştırıyoruz.

Birleşmiş Milletler ve birçok küresel kuruluş tarafından takdir edilen eşim Emine Erdoğan'ın himaye ettiği Sıfır Atık hareketiyle; çevre koruma, geri dönüşüm ve emisyon azaltımı hususunda çok büyük mesafeler aldık.

Yeşil hidrojen çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede bir diğer araç da yenilenebilir enerjidir. Yeşil büyümeyle yol haritalarımızı yürütüyoruz. Finansman bu sürecin kilit başlığı olarak öne çıkıyor. Bu husustaki en büyük sorumluluk sorunun sebebinde payı olan ülkelere düşmektedir.

Türkiye, yenilenebilir kurulu gücü itibariyle dünya 12'incisi ve Avrupa 5'incisidir. Jeotermal kurulu gücünde Avrupa'da ilk sırada, hidroelektrik santral kurulu gücünde ise, Avrupa'da ikinci sırada yer alıyoruz.

"YILLIK 100 MİLYON TON İLAVE SERA GAZI EMİSYONUNDAN KAÇINILMIŞTIR"

Enerji anlamında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle, yıllık 100 milyon ton ilave sera gazı emisyonundan kaçınılmıştır. Ukrayna'da yaşanan savaş enerji güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Enerji verimliliği, temiz enerjiye geçiş ve enerji dönüşümü enerji güvenliğinin ayrılmaz parçasıdır. Türkiye olarak uzun süredir zaten bu anlayışla pozisyon alıyoruz. Bu sayede kurulu elektrik gücümüzün yüzde 54'ünü yenilenebilir enerji santrallerinden müteşekkir kıldık.

İklim değişikliğiyle mücadele sürecinde tüm ortaklarımızla iş birliği ve dayanışma içinde olmaya hazırız.

Etiketler : Paris Anlaşması İklim değişikliği Başkan Erdoğan
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