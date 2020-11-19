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19 Kasım 2020 Perşembe 15:18:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 15:18:00

Başkan Erdoğan usta yazar Ahmet Kekeç'i unutmadı

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Başkan Erdoğan, hayatını kaybeden yazar Ahmet Kekeç'in kabrini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Eyüp Sultan Mezarlığı'na gitti. Burada Ahmet Kekeç'in kabrini ziyaret eden ve dua okuyan Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Kekeç, 14 Kasım'da hayatını kaybetmişti.

HAKAN KEKEÇ: BİZİM İÇİN ZOR GÜNLERİN GÜÇLÜ BİR TESELLİSİ OLDU

Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, Başkan Erdoğan'ın kabir ziyaretine ilişkin duygularını paylaştı.

Hakan Kekeç, paylaşımında "Babam Ahmet Kekeç'in 35 yıldır tanıdığı ve candan sevdiği sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Eyüp Sultan haziresindeki kabir ziyareti, bizim için zor günlerin güçlü bir tesellisi oldu. Cumhurbaşkanımız, Eyüp Sultan'a defin konusu ve sonrasında büyük vefa gösterdi." ifadelerine yer verdi.

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