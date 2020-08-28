Başkan Erdoğan, Üsküdar'da taksi durağını ziyaret etti
Kaynak: Akşam
Başkan Erdoğan, Üsküdar Nato taksi durağını ziyaret etti. Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'ne geçen Başkan Erdoğan, aracında kendisini arayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü.
Daha sonra güzergahı üzerinde bulunan Üsküdar Nato taksi durağında makam aracını durduran Başkan Erdoğan, aracından inerek taksi durağına ziyarette bulundu.
Burada vatandaşlarla bir süre sohbet ederek çay içen Başkan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.
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