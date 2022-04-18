Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:
Bugün Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, geçirdiği ameliyat dolayısıyla aziz kardeşime geçmiş olsun dileklerimi ileterek sağlık ve afiyet temennisinde bulundum.
Elbette mübarek Ramazan ayında İsrail'in müdahaleleriyle Filistin'de yaşanan olaylar bizi üzüntü ve endişeye sevk etti. Sayın Abdullah ile bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında Türkiye ve Ürdün olarak yakın iş birliği içinde olma hususunda mutabık kaldık.
Bugün Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 18, 2022
Görüşmemizde, geçirdiği ameliyat dolayısıyla aziz kardeşime geçmiş olsun dileklerimi ileterek sağlık ve afiyet temennisinde bulundum.
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