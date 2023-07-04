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04 Temmuz 2023 Salı 15:35:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 15:35:00

Başkan Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi'yi kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'yi kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı yapılan kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ayman safadi ürdün hakan fidan
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