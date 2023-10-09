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09 Ekim 2023 Pazartesi 14:53:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 14:53:00

Başkan Erdoğan: Üniversitelerimizin asla yasakla anılmasına müsaade etmeyeceğiz

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Başkan Erdoğan, "Üniversitelerimizin bir daha asla yasakla, baskıyla, kavgayla veya ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Üniversite, toplumun ve hayatın dışında değil, tam merkezindedir

Üniversiteler bir memleketin hem tarihini hem talihini değiştirir

Bilgiye sahip olan insanlığa yön verir

Biz de ilime, bilime, kültüre ve eğitime dair yapacağımız her türlü nitelikli çalışmada sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz

Üniversiteleri sadece bilim ya da meslek öğrenme yeri olarak görmek sığ bir bakış açısıdır. Dolayısıyla üniversite, toplumun ve hayatın dışında değil, bilakis tam merkezinde yer alan bir müessesedir

Sürekli gelişmenin, ilerlemenin gücünü muhafaza etmenin yolu, bilimde, kültürde ve sanatta mümbit bir iklime sahip olmaktan geçer. Bizim üniversitelerimizin üzerine titrememizin arkasında işte bu anlayış vardır

28 Şubat döneminde üzülerek ifade etmek isterim ki hafızamıza yükseköğretim adına utanç verici sahneler kazınmıştır. Okulu ve inanç değerleri arasında tercihe zorlanan, ikna odalarına alınan başörtülü kızlarımızın uğradığı zulmü asla unutamayız

Üniversite sayısını 76'dan 208'e çıkararak isteyen her gencimizin yükseköğretime katılmasının yolunu açtık

Gezi olaylarında yeri değiştirilen 3-5 ağacı bahane ederek sokaklarımızı ateşe vermekten geri kalmadılar. Başörtüsü düzenlemesi dahil hak ve özgürlükler yolunda attığımız her adımda çeşitli adımlarla engellemeye çalıştılar. Yüksek öğretim imkanından fakir fukaranın evladının da faydalanmasına bir türlü razı olamayanların rahatsızlıkları hiç bitmedi

Bu kazanımlardan geriye gidişe kesinlikle izin vermeyeceğiz. Üniversitelerimizin bir daha asla yasakla, baskıyla, kavgayla veya ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceğiz

Üniversitelerimizin uluslararası üniversite sıralamalarında üst sıralara yükselmelerini memnuniyetle izliyoruz

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan akademik yıl açılış töreni
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