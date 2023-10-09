Başkan Erdoğan: Üniversitelerimizin asla yasakla anılmasına müsaade etmeyeceğiz
Başkan Erdoğan, "Üniversitelerimizin bir daha asla yasakla, baskıyla, kavgayla veya ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Üniversite, toplumun ve hayatın dışında değil, tam merkezindedir
Üniversiteler bir memleketin hem tarihini hem talihini değiştirir
Bilgiye sahip olan insanlığa yön verir
Biz de ilime, bilime, kültüre ve eğitime dair yapacağımız her türlü nitelikli çalışmada sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz
Üniversiteleri sadece bilim ya da meslek öğrenme yeri olarak görmek sığ bir bakış açısıdır. Dolayısıyla üniversite, toplumun ve hayatın dışında değil, bilakis tam merkezinde yer alan bir müessesedir
Sürekli gelişmenin, ilerlemenin gücünü muhafaza etmenin yolu, bilimde, kültürde ve sanatta mümbit bir iklime sahip olmaktan geçer. Bizim üniversitelerimizin üzerine titrememizin arkasında işte bu anlayış vardır
28 Şubat döneminde üzülerek ifade etmek isterim ki hafızamıza yükseköğretim adına utanç verici sahneler kazınmıştır. Okulu ve inanç değerleri arasında tercihe zorlanan, ikna odalarına alınan başörtülü kızlarımızın uğradığı zulmü asla unutamayız
Üniversite sayısını 76'dan 208'e çıkararak isteyen her gencimizin yükseköğretime katılmasının yolunu açtık
Gezi olaylarında yeri değiştirilen 3-5 ağacı bahane ederek sokaklarımızı ateşe vermekten geri kalmadılar. Başörtüsü düzenlemesi dahil hak ve özgürlükler yolunda attığımız her adımda çeşitli adımlarla engellemeye çalıştılar. Yüksek öğretim imkanından fakir fukaranın evladının da faydalanmasına bir türlü razı olamayanların rahatsızlıkları hiç bitmedi
Bu kazanımlardan geriye gidişe kesinlikle izin vermeyeceğiz. Üniversitelerimizin bir daha asla yasakla, baskıyla, kavgayla veya ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceğiz
Üniversitelerimizin uluslararası üniversite sıralamalarında üst sıralara yükselmelerini memnuniyetle izliyoruz
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