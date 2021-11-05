Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak hizmete sunduk. Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda İstanbul'u, içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak için kolları sıvadık."

Açılış töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz Millet Bahçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Hekimbaşı Millet Bahçemizin özelliği de gürültü kirliliğini önlemek için 5735 metrekare gürültü bariyeriyle donatılmış olmasıdır.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti bu güzel şehre yeni eserler kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz. İnsanı mutsuz İstanbul'u küresel bir merkez haline getirmeyi başardık.

AYRINTILAR GELİYOR...