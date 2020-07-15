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15 Temmuz 2020 Çarşamba 21:06:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2020 Çarşamba 21:36:00

Başkan Erdoğan: 15 Temmuz gecesi bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve başaramadılar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz gecesi hürriyet aşığı bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve hamdolsun başaramadılar. dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz gecesi hürriyet aşığı bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve hamdolsun başaramadılar. dedi.

Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"(15 Temmuz'da) Milletimizin her bir ferdi ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için yenilmez birer kahramana dönüşebileceğini ispatlamıştır. Ezanımızı susturmak, bayrağımızı

indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak isteyenleri şanlı direnişle hüsrana uğrattık."

"15 TEMMUZ ÜLKEMİZİ İŞGAL GİRİŞİMİYDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bu darbe girişimi, milletimizi yıldırmak bir yana azmini kamçılamıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ içeriden, PKK dışarıdan, kimi alttan kimi üstten ne kadar uğraşırsa uğraşsın ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek." dedi.

Başkan Erdoğan "15 Temmuz ülkemizi işgal girişimiydi. Ordumuzun içindeki teröristlerin kullanılmış olması, işgal girişimine alçakça ihaneti de eklemiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir asır önce topraklarının 4'te 3'ünü kaybederek Cumhuriyeti kuran milletimiz, 15 Temmuz'da aynı felakete izin vermeyeceğini ilan etmiştir

Bölgemizde pek çok devleti iç karışıklıklarla sarsıp, işgal edenlere Türkiye'nin öyle bir devlet olmadığını atılımlarımızla gösteriyoruz."

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