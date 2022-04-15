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15 Nisan 2022 Cuma 21:34:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 21:35:00

Başkan Erdoğan: Ülkemizi kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında; "Kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ayıbından kurtarmakta kararlıyız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Başkan Erdoğan, "Yöneticilik dışında rahmetli anneme eşime ve kızlarıma karşı sorumluluğum var. Cinayetleri durduracağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız"

Ülkemizi kadın cinayeti ayıbından kurtarmakta kararlıyız. Amasız ve fakatsız mücadeleyi sürdüreceğiz. Kadına yönelik şiddetin karşısında yer almayı yöneticilik görevimizin yanında insani bir vebal ve rahmetli annem ile eşime kızlarıma karşı bir sorumluluğum gereği olarak görüyorum. Hatırlarsınız bölücü terörü bitirmek için yola çıkarken analar ağlamasın demiştik. Şimdi aynı sözü kadına şiddet ve kadın cinayetleri konusunda söylüyoruz. Anaların, babaların, kardeşlerin ve çocukların bu sebepten ağlamayacağı günler yakındır. Kadına şiddetin kaynağı olan cehaletle mücadele ediyoruz. Aileden başlayıp devlete uzanan bu topyekün mücadelede en önemli adımları biz attık.

"(KADES) Geçtiğimiz 4 yılda bu uygulamayı indiren kişi sayısı 3,5 milyonu ve ihbarda bulunan kişi sayısı da 360 bini geçmiştir."

Etiketler : başkan erdoğan kadına şiddet cinayetler
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