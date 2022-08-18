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18 Ağustos 2022 Perşembe 09:13:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 10:48:00

Başkan Erdoğan, Ukrayna'ya gitti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile resmi ziyarette bulunmak üzere saat 09.15'te Ukrayna'ya gitti.

Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ile diğer yetkililer uğurladı.

Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Potoçki Sarayı'nda görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bir araya gelecek, ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Etiketler : başkan erdoğan ukrayna ziyaret
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