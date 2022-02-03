Başkan Erdoğan: Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ediyoruz
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısına katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısına katıldı.
Başkan Erdoğan, "Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi vurguladım." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
"(Ukrayna ile) Bugünkü toplantılarımız ve imzaladığımız anlaşmalar stratejik ortaklığımızı daha ileri noktaya taşıma irademizin birer sembolüdür. Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasında tarihi bir dostluk köprüsü oluşturan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumunu da değerlendirdik."
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Savaşı bitirme yolunda, Ukrayna-Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bugün imzaladığımız anlaşma, BAYKAR Makina İHA'larının Ukrayna'daki üretimini genişletecek." dedi.
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