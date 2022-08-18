Başkan Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine gittiği Ukrayna'nın Lviv kentinden ayrıldı.
Potoçki Sarayı'nda, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelen Başkan Erdoğan, düzenlenen ortak basın toplantısının ardından Türkiye'ye hareket etmek üzere Polonya'ya geçti.
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