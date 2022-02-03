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03 Şubat 2022 Perşembe 15:18:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 15:19:00

Başkan Erdoğan Ukrayna'da resmi törenle karşılandı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile başkent Kiev'e geldi. Başkan Erdoğan burada Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan'ı Boryspil Havalimanı'nda Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, eşi Seda Güldere, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasıl Bodnar ile Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşıladı.

Başkan Erdoğan, daha sonra resmi karşılama ve Zelenskiy ile baş başa görüşmek üzere Mariyinsky Sarayı'na geçti ve burada resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

Başkan Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak

Başkan Erdoğan'ın resmî ziyaret kapsamında, Mariyinsky Sarayı'ndaki resmî karşılama töreninin ardından da Zelenskiy ile baş başa görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak.

Etiketler : Başkan Erdoğan Boryspil Havalimanı UKRAYNA
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