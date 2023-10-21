Başkan Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye'nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini ifade etti.

