Başkan Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü

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21 Ekim 2023 Cumartesi 15:26:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 15:26:00

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye'nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini ifade etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ukrayna volodimir zelenski görüşme
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