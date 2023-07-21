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21 Temmuz 2023 Cuma 20:15:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 20:15:00

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin talebi üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, liderler Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı. Başkan Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti.

Etiketler : Başkan erdoğan zelenskiy ukrayna-türkiye
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