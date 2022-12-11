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11 Aralık 2022 Pazar 19:36:00 - Güncelleme:11 Aralık 2022 Pazar 19:36:00

Başkan Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştü

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Başkan Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, zorlu geçecek kış aylarında Ukrayna halkının insani yardım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Ankara'da ağırladıkları Ukraynalı yetim çocuklar ve refakatçilerinden oluşan 1.033 kişilik grupla eşi Emine Erdoğan'ın yakından alakadar olduğunu belirtti.

Tahıl koridorunun farklı gıda ürünlerini ve diğer emtiaları kapsayacak şekilde genişletilebileceğini dile getiren Başkan Erdoğan, Zaporijya Nükleer Enerji Santrali konusunda da çözüme yaklaşılmasını temenni ettiğini söyledi.

Başkan Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin G-20 Zirvesi'nde açıkladığı barış planının hayata geçirilmesine yönelik çabalara verilebilecek katkıları da değerlendirdiklerini ifade etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan volodimir zelenski ukrayna rusya
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