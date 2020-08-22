Başkan Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştü

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğalgaz keşfi dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesinde, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar ele alınarak, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Zelenskiy görüşmede, Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, bu gelişmenin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.