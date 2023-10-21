Başkan Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Museveni ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde yaşananlar ile bölgede sükunetin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, tüm devletlerin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.