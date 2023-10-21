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Başkan Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Museveni ile telefonda görüştü
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21 Ekim 2023 Cumartesi 15:52:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 15:52:00

Başkan Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Museveni ile telefonda görüştü

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Başkan Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Museveni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde yaşananlar ile bölgede sükunetin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, tüm devletlerin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan uganda yoweri museveni görüşme
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