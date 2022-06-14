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Türksat 5B uydusu hizmete giriyor
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14 Haziran 2022 Salı 14:00:00 - Güncelleme:14 Haziran 2022 Salı 14:05:00

Başkan Erdoğan butona bastı Türksat 5B uydusu hizmete girdi!

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Geçen yılın sonunda uzaya fırlatılan Türksat 5B uydusu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın butona basmasıyla hizmete girdi. Türksat 5B'nin hizmete girmesi, veri iletim kapasitesinin 15 kat artması ve internet altyapısının genişlemesi anlamına geliyor. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.

Türksat 5B Uydusu Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde hizmete alınıyor. Törende Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Uzay macerasında yeni aşama olan geçen süreç ülkemize eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün hikayesidir. Türksat3A uydusunu fırlattığımızda birileri istisra ile yaklaşmıştı. Küçümseyici tavırlarla kendi vizyonsuzluklarını sergiliyorlardı. Birilerinin dalga geçtiği 3A aktif şekilde çalışıyor, hizmet veriyor. Uzay vatana yeni uydular da gönderdik. Türksat 4A, 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. Bu uydularımızın yanına yenilerini ekliyoruz. Aynı yılda uzaya 2 uydu gönderen ender ülkeler arasında yer aldık. Uzay denince gençliklerinde izledikleri uzay filmi olanlara kötü bir haberimiz daha var. Yerli ve milli gözetleme uydumuz İmece'yi Ocak ayında Türksat 6A'yı da 2023 ortalarında uzaya fırlatıyoruz. Böylece uzaydaki uydu sayımız Bay Kemal 10'a yükselecek. Uzaydaki çıkarlarımızı da savunmak bizim namus borcumuzdur. Ay yüzeyine araç göndermeye, bilim insanı yetiştirmeden her alanda ülkemizi hak ettiği seviyeye getirecek adımları atıyoruz. Uydu teknolojileri bu alanların başında geliyor. Türksat gibi kuruma sahip olmamız bu konuda en büyük avantajımızdır.

GRİZU 263 UYDUSU HALA SİNYAL VERİYOR

Teknofest kuşağı gençlerimiz kendi imzalarını taşıyan projelerle gökleri fethetmeye hazırlanıyor. Gençlerimizin uzaya fırlattığı Grizu 263 uydusu hala sinyal vermeye devam ediyor. Teknofest'in ilk düzenlendiği 2018'den bu yana katettiği mesafe uzay çalışmalarında nereye varabileceğimizin işaretidir. Teknofest'in Azerbaycan'daki organizasyonunu da izledik. 30 Ağustos - 4 Eylül arasında Samsun'da Teknofest heyecanını tekrar yaşayacağız.

ULUSLARARASI ALANDA TURKEY İSMİ TÜRKİYE'YE ÇEVRİLECEK

Vatandaşlarımız günlerce haftalarca uğraşarak alabildikleri hizmetlere elektronik devlet üzerinden saniyeler üzerinden gerçekleştiriyor. NFT gibi kavramsal hale getirdiklerimizle geleceğin teknolojilerine kendi damgamızı vurup ismimizi kazıyoruz. Uluslararası alanda Turkey olarak kullanılan ismini Türkiye'ye çevirerek bu doğrultuda sembolik öneme haiz adımı attık. Artık Turkey yok Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines değil, Türkiye Havayolları yazacağız. Maziden atiye kurduğumuz köprü sayesinde medeniyetimizin tarihimizden aldığımız güçle yüzümüzü geleceğe dönüyoruz.

TÜRKSAT 5B 30 YIL HİZMET VERECEK

Türksat 5B uydumuz TV ve genişbant uydu kapasitemizi Afrika'dan Ortadoğu'ya Asya'ya kadar kesintisiz hale getirecektir. Kırsal ve dağlık yerlerde iletişim sürmesi için bu uydumuz afet ve acil durum hizmetlerine destek sağlayacaktır. Yetersiz internet altyapısı nedeniyle uzaktan eğitim programlarına katılmakta zorluk çekilmişti. Bu sorun da ortadan kalkacaktır. 30 yıl boyunca hizmet verecek Türksat 5B uydumuz ülkemiz frekans ve bölge haklarının da korunmasını temin edecektir.

FİBER ALTYAPI HIZLA YAYGINLAŞTIRILACAK

Mutlaka çözmemiz gereken bir diğer konu da fiber interret altyapısını yaygınlaştırmamızdır. Bu konuda yavaş gittiğimizin farkındayız. Türk Telekom'daki sorunun çözümüyle bu alanda çalışan diğer firmaları da teşvik ederek fiber internet altyapısının geliştirilmesini sağlayacağız. Kırsala fiber götürecek ortak yapının kurulmasını da destekleyeceğiz. Fiber altyapının hızla yaygınlaştırılmasının önündeki engelleri de hızla kaldıracağız. Ülkemizi 5G'ye hazır hale getirmiş olacağız. Gökyüzünü İHA, SİHA, helikopter, milli muharip uçaklar, modern gemiler, sondaj faaliyetlerle tahkim eden, sınırlarını fiziki elektronik güvenlik elemanlarıyla sağlama alan bir ülke olarak bu meseleyi de çözeceğimizden şüphe duymuyorum. Artık hızı ve vaktin en önemli unsur halinde dönüştüğü dönemde denizi geçip derede boğulmuş hale düşüremeyiz.

Hizmete aldığımız Türksat 5B uydusunun bir kez daha ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 6A'yı da önümüzdeki yıl bu vakitlerde hizmete alacağız.

TÜRKSAT 5B'NİN ÖZELLİKLERİ

Türksat 5B uydusu; Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ile yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek. Türksat 5B veri iletim hızını 15 kat artıracak ve geniş bant uydu internet hizmeti de vermeye başladı.

Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretim ve entegrasyon faaliyetleri de devam ediyor.

Türksat 6A tamamlandığında Türkiye, dünyada kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülke arasına girecek.

Etiketler : Türksat 5B Uydusu Yeni neslin uzay teknolojisi Teknofest
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