Başkan Erdoğan: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Su Ürünleri Avcılık Sezonu'nun açılışında konuştu. Başkan Erdoğan: "Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum." açıklamasında bulundu.
Su Ürünleri Avcılık Sezunu'nun açılışında açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan:"Bu sene denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz. Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük keşif suların altının da bereketliliğini gösterdi" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: "Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla 'eyvallah' etmeyiz." dedi.
Başkan Erdoğan: "Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez." açıklamasında bulundu.
Başkan Erdoğan: "Yıllık 600-700 bin ton civarı su ürünleri istihsal ediyoruz. Geçtiğimiz avcılık dönemde üretimimiz önceki seneye göre yüzde 48, yetiştiricilik üretimimiz yüzde 19, toplamda ise yüzde 33 gibi rekor bir seviyede artış gösterdi." ifadelerine yer verdi.
"DENİZLERİMİZDEN MÜJDELİ HABERLER BEKLİYORUZ"
Başkan Erdoğan: "Bu sene denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz." diyen Erdoğan, "Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük keşif suların altının da bereketliliğini gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.
"KORSANLIĞA 'EYVALLAH' ETMEYİZ"
Başkan Erdoğan, "Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla 'eyvallah' etmeyiz. Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez." diye konuştu. ifadelerini kullandı.
"AKDENİZ'DEN GÜZEL HABERLER ALMAYI ÜMİT EDİYORUZ"
Başkan Erdoğan, "Oruç Reis Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. İnşallah güzel haberler almayı ümit ediyoruz."dedi.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron görüştü
- Başkan Erdoğan: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum
- Başkan Erdoğan Dereli'nin ardından selden zarar gören Doğankent ilçesine ziyarette bulundu
- Sağlık Bakanı Koca günlük koronavirüs tablosunu paylaştı
- THY, İstanbul-Denizli uçuşu nedeniyle 12 yolcunun karantinaya alındığı iddialarını yalanladı
- FETÖ'cü 21 eski Kara Harp Okulu öğrencisi itirafçı oldu